Forbes предрек отставку директора Ford Motor из-за утраты доверия

Исполнительный директор американского автопроизводителя Ford Motor Марк Филдс, возглавляющий компанию с 2014 года, будет уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на информированные источники. Поданным издания, официально об отставке Филдса будет объявлено в понедельник, 22 мая.

Исполнительным директором Ford вместо Филдса будет назначен 62-летний Джеймс Хэкетт, который в настоящее время возглавляет дочернюю компанию Ford Smart Mobility, специализирующуюся на создании автономных транспортных средств.

Вместе с Филдсом компанию покинет вице-президент Ford по связям с общественностью Рей Дей. Его в этой должности сменит вице-президент Ford по вопросам коммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Марк Труби.

Материалы по теме Неласковый щебет Как Дональд Трамп взял в оборот автопроизводителей при помощи Twitter

Перетряска руководства компании происходит на фоне утраты доверия к лидерским качествам Филдса со стороны членов совета директоров компании, включая его главу Билла Форда. Ожидается, что прибыль Ford по итогам текущего года составит 9 миллиардов долларов. Но доля компании на рынке снижается, а акции подешевели за последние три года на 40 процентов.

В начале апреля 2017 года компания Tesla Motors, выпускающая электромобили, по уровню капитализации (48,7 миллиарда долларов) вышла на вторую позицию среди ведущих американских автопроизводителей, оттеснив с этого места Ford Motor. Произошло это после того, как в понедельник, 3 апреля, акции компании выросли более чем на семь процентов.