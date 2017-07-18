Ford решил прицениться к конкуренту Tesla

Производитель электромобилей Lucid Motors Inc. может быть приобретен автоконцерном Ford Motor Co. В том числе рассматривается возможность прямой продажи бизнеса. В настоящее время идут предварительные переговоры — компании обсуждают условия сделки. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники агентства утверждают, что Ford заинтересован в покупке Lucid Motors. У американского автопроизводителя существуют большие планы по производству электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями. На развитие этого направления компания выделила 4,5 миллиардов долларов до 2020 года.

По данным Bloomberg, Lucid Motors наняла Morgan Stanley для поиска инвесторов. Компании нужны средства для продолжения работы над своим электромобилем и строительства завода в Аризоне. По расчетам, стоимость этого проекта составит примерно 700 миллионов долларов.

Lucid Motors была основана в 2007 году. Первоначальное название компании — Atieva. В конце октября 2016 года она представила прототип своего первого электромобиля — роскошного седана. Работа над ним продолжалась два года. Было объявлено, что серийное производство новинки начнется с 2018 года, однако сейчас называется 2019 год.

Среди топ-менеджеров Lucid Motors выходцы из Mazda и Jaguar, а также из Tesla, являющейся мировым лидером в разработке и создании электромобилей.

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Ford Motor Co. — американская автомобилестроительная корпорация, владеющая 67 заводами по всему миру. Штаб-квартира находится в городе Дирбоpн (США, штат Мичиган). В России концерн производит машины в рамках совместного предприятия с группой Sollers (производственные площадки расположены в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске).

Tesla Motors была создана в 2003 году. По итогам 2016 года она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл.

В начале апреля 2017 года Tesla Motors по уровню капитализации (48,7 миллиарда долларов) вышла на вторую позицию среди американских автопроизводителей, оттеснив на третье место Ford Motor.

