Охотившихся на девочек-подростков разбойников осудили в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд вынес приговор трем молодым мужчинам, которых признали виновными в серии разбойных нападений — преимущественно на несовершеннолетних девушек. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает пресс-служба МВД России.

Подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Им назначено наказание в виде 12, 10 и 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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«Злоумышленники знакомились со своими будущими жертвами через интернет в группе одной из социальных сетей. При этом подозреваемые целенаправленно выбирали молодых девушек. Предлагали познакомиться, покататься на машине или отдохнуть в коттедже. Увеселительная поездка обычно заканчивалась ночью в каком-либо глухом месте», — говорится в сообщении.

По версии следствия, оказавшись со своими жертвами в уединенных местах, разбойники под угрозой ножа и физической расправы отнимали у девушек все ценные вещи, в основном телефоны, золотые украшения, банковские карты и шубы.

«Стоит отметить, что потерпевшими в основном становились несовершеннолетние девушки, которые сознательно завышали свой возраст при регистрации на страницах знакомств в социальных сетях», — отмечают в МВД.

Полицейские считают, что такие действия вкупе с отсутствием контроля со стороны родителей и приводили к тому, что девушки становились жертвами разбойников.