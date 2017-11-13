Сборная Швейцарии отпраздновала выход на ЧМ-2018 в российских футболках

Футболисты сборной Швейцарии отпраздновали выход на чемпионат мира-2018 в специальных российских футболках. Фото национальная команда разместила в Instagram-аккаунте.
После матча со сборной Северной Ирландии, обеспечившего швейцарцам право участвовать в ЧМ-2018, подопечные Владимира Петковича надели футболки, на которых кириллицей было написано «Швейцария».
В ответном стыковом матче, проходившем в Базеле команда сыграла вничью с Северной Ирландии со счетом 0:0. Первая встреча в Белфасте завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.
Сборная Швейцарии стала 27-м участником мундиаля.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.
Жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря.