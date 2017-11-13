Сборная Швейцарии отпраздновала выход на ЧМ-2018 в российских футболках

Футболисты сборной Швейцарии отпраздновали выход на чемпионат мира-2018 в специальных российских футболках. Фото национальная команда разместила в Instagram-аккаунте.

So sehen Sieger aus!!! Freude pur beim Schweizer Nationalteam! #russia2018 🏆 wir kommen!! 😄🇨🇭👏🏻🇨🇭👏🏻🇨🇭👏🏻🇨🇭👏🏻🇨🇭👏🏻 A post shared by Swiss National Football Teams (@nationalteams_sfvasf) on Nov 12, 2017 at 11:23am PST

После матча со сборной Северной Ирландии, обеспечившего швейцарцам право участвовать в ЧМ-2018, подопечные Владимира Петковича надели футболки, на которых кириллицей было написано «Швейцария».

В ответном стыковом матче, проходившем в Базеле команда сыграла вничью с Северной Ирландии со счетом 0:0. Первая встреча в Белфасте завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

Сборная Швейцарии стала 27-м участником мундиаля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря.