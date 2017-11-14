Apple выпустит сразу три безрамочных iPhone

Корпорация Apple выпустит в 2018 году три безрамочных смартфона наподобие iPhone X. Об этом заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Го, сообщает MacRumors.

По словам эксперта, лишь два из трех смартфонов получат OLED-экраны. Они будут иметь диагональ 5,8 и 6,5 дюйма с плотностью пикселей около 450 ppi. Третий аппарат станет более доступной версией первых двух — у него будет IPS-матрица с 320-330 ppi и диагональю 6,1 дюйма. Мин-Чи Го полагает, что цена этого смартфона будет начинаться от 650 долларов.

В остальном устройства не будут сильно отличаться. В первую очередь, все они получат систему фронтальной камеры TrueDepth с поддержкой Face ID, как у iPhone X. Характеристики и дизайн также будут идентичны.

Мин-Чи Го был одним из первых, кто предсказал полный редизайн iPhone в 2017 году. Еще весной он заявил, что Apple представит смартфон с 5,8-дюймовым дисплеем, который занимает практически всю фронтальную панель, и виртуальной кнопкой Home.



