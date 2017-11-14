Завод Tesla назвали рассадником расистcкого поведения

Завод Tesla — «рассадник расистcкого поведения», считает афроамериканец, работавший на производстве электромобилей. Такое заявление экс-сотрудник Tesla Маркус Вон сделал в иске, поданном в окружной суд Аламиды, штат Калифорния, пишет Bloomberg.

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По словам Вона, он один из более чем ста афроамериканцев, которые пострадали от дискриминации. Вон утверждает, что менеджеры завода регулярно использовали «слово на букву н» (оскорбительное обращение к чернокожему) в отношении него и его чернокожих коллег.

Вона уволили в октябре, как он полагает, для этого не было объективных причин. В жалобе он требует возместить денежный ущерб, сумма которого не приводится, а также обязать компанию прекратить политику дискриминации. Tesla пока не прокомментировала иск бывшего работника.

В марте с похожими обвинениями в адрес Tesla выступил ДеВитт Ламберт, который работал на конвеере сборки электромобилей. По словам Ламберта, его также называли «словом на букву н». Компания после этого сказала, что по итогам внутреннего расследования случаев дискриминации уволила нескольких сотрудников.