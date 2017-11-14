Шведские футболисты отпраздновали выход на ЧМ-2018 разгромом телестудии

Видео: @Eurosport_UK / Twitter

Футболисты сборной Швеции перевернули телестудию «Евроспорта», празднуя выход на чемпионат мира-2018 в России. Видео опубликовано на странице Eurosport UK в Twitter.

После финального свистка шведские игроки толпой набросились на находившихся в прямом эфире тележурналистов и опрокинули стол. Передача прервана не была, так как на помощь работникам СМИ пришел стюард и не позволил разгромить студию.

Встреча между сборными Италии и Швеции прошла в понедельник, 13 ноября, и завершилась вничью 0:0. По сумме двух матчей скандинавская команда оказалась сильнее (1:0). Сборная Италии не сумела выйти на чемпионат мира впервые с 1958 года. После матча 39-летний вратарь Джанлуиджи Буффон расплакался и объявил о завершении выступлений за сборную Италии.