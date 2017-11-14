Глава Хакасии посоветовал бедным муниципалитетам варить тушенку

Глава Хакасии Виктор Зимин посоветовал бедным муниципалитетам выживать самим, а не критиковать власти республики. Его слова передает FlashSiberia.

«Сварите тушенку, на рынке продайте. Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте», — сказал Зимин в ходе прямой линии с жителями региона.

При этом глава Хакасии упрекнул коллег из муниципалитетов в том, что они «только и могут, что написать в какую-то блуждающую газету или информагентство», передает ИА «Хакасия».

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Верховный совет Хакасии 26 октября опубликовал обращение к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором депутаты назвали ситуацию в республике катастрофической. Они попросили выделить региону из федерального бюджета 28,2 миллиарда рублей.

Зимин удивился такой сумме. «Экономика региона каждый год растет», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в сентябре призвал освободить региональные бюджеты от закредитованности. Глава государства поручил правительству до конца октября разработать программу по реструктуризации бюджетных кредитов регионам.