Найдено самое старое в мире вино

Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Грузинского национального музея обнаружили следы самого древнего вина в мире, возраст которых достигает восьми тысяч лет. Находка была сделана при химическом анализе фрагментов глиняного сосуда эпохи неолита. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Осколки гончарных изделий были найдены в ходе археологических раскопок на территории древних грузинских поселений Гадахрили-гора и Шулавери-гора. Результаты исследования показали, что на фрагментах восьми сосудов присутствует ряд кислот, характерных для вина, включая винную, яблочную, янтарную и лимонную кислоту.

Хотя еще более ранние признаки виноделия были обнаружены в долине реки Ханхэ в Китае, производимый в Азии напиток не мог считаться вином, поскольку содержал экстракт боярышника, рис и мед. В древней Грузии умели получать настоящее вино и хранили его в огромных сосудах объемом 300 литров.



