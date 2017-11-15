Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. В составе датчан хет-трик оформил полузащитник Кристиан Эриксен, еще по одному голу забили нападающий Никлас Бенднер и защитник ирландцев Саймус Кристи в свои ворота. Единственный мяч в составе сборной Ирландии на счету защитника Шейна Даффи.

Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и Швейцарии. В турнире впервые за 60 лет не примет участия сборная Италии.

Также путевку на чемпионат мира обеспечили сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко, Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.