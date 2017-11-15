Сборная Австралии вышла на чемпионат мира в России

Сборная Австралии обыграла команду Гондураса в ответном матче Межконтинентального плей-офф и вышла на чемпионат мира-2018. Встреча состоялась в среду, 15 ноября, и завершилась победой австралийцев со счетом 3:1.

В составе победителей хет-трик оформил полузащитник Майл Единак. Два из трех мячей хавбек австралийцев забил с пенальти. В добавленное время за Гондурас отличился Альберт Элис.

Первый матч противостояние состоялся 10 ноября и завершился вничью 0:0. Таким образом австралийцы обеспечили себе участие в чемпионате мира-2018.

Ранее 15 ноября сборная Дании переиграла Северную Ирландию и стала последней европейской страной-участницей ЧМ-2018. Помимо Дании и Австралии на мировом первенстве выступят команды России (страна-хозяйка), Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса и Сенегала.

Последнюю путевку на мундиаль разыграют сборные Перу и Новой Зеландии. Ответная встреча между этими командами начнется 16 ноября в 5:15 мск. Первая игра завершилась вничью 0:0.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.



