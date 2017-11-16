Воробьев передал дорожным службам ключи от новой спецтехники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал представителям «Мосавтодора» ключи от 165 единиц новой спецтехники, приобретенной для уборки дорог в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 ноября.

«Сейчас мы уже по факту получили порядка 160 единиц спецтехники. Поставка идет ежедневно. Это техника, которая занимается уборкой улиц, уборкой тротуаров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По его словам, ранее из-за нехватки спецтехники для уборки улиц часть машин приходилось брать в аренду. После поставок новой спецтехники арендовать спецмашины не потребуется, подчеркнул он.

26 октября Андрей Воробьев принял участие в церемонии передачи муниципалитетам специальной техники для благоустройства территорий.

18 октября заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов заявил, что аварийные службы жилищно-коммунального хозяйства Московской области готовы к работе в зимний период.

Всего с 2014 года за счет бюджета Московской области закуплено и передано в муниципальные образования в общей сложности около 800 единиц новой коммунальной техники.