Дело в отношении совладельца ЗТЗ прекратили после возврата субсидии Минпромторга

Следователь 10 отдела главного следственного управления МВД России по городу Москве Жанна Полякова 28 октября полностью прекратила уголовное дело в отношении совладельца и генерального директора Загорского трубного завода (ЗТЗ) Дениса Сафина. Это следует из документов, поступивших в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В соответствующем постановлении отмечается, что расследование в отношении Сафина было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, следствие отменило бизнесмену меру пресечения в виде домашнего ареста, а также признало за подследственным право на реабилитацию и вернуть вещественные доказательства.

По мнению юристов, прекращение дела связано с тем, что средства, в манипуляции с которыми обвинялся Сафин, были возвращены. Так 8 сентября пресс-служба ЗТЗ опубликовала официальное заявление, в котором говорилось о том, что 6 сентября 2017 года 133 миллиона рублей в полном объеме были возвращена структурам, осуществлявшим субсидирование завода.

7 сентября Тверской суд Москвы сентября отправил Дениса Сафина под домашний арест. Генерального директора ЗТЗ обвиняли по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет — прим. «Ленты.ру»). Сафину инкриминировалось участие в незаконном получении ЗТЗ субсидии Министрества промышленности и торговли РФ на компенсацию процентов по кредиту Сбербанка в объеме 4,1 миллиарда рублей, выдававшемуся для строительства завода по производству труб большого диаметра (ТБД).

В 2016 году ЗТЗ обращался в Минпромторг с просьбой о предоставлении очередной субсидии для компенсации затрат на уплату процентов в общей сумме около 350 миллионов рублей, однако ему было отказано. Причиной послужило нарушение условий договора между Минпромторгом и ЗТЗ, а также правил предоставления субсидий, утвержденных правительством РФ. В частности, ЗТЗ не уведомил Минпромторг о внесении изменений в заключенный между Сбербанком и ЗТЗ кредитный договор, а также представил в Сбербанк недостоверные сведения о ключевых событиях в рамках реализации инвестиционного проекта.

Сбербанк выделил Загорскому трубному заводу две кредитные линии на общую сумму более 5,1 миллиарда рублей, из которых 4,1 миллиарда рублей — в 2014 году на реализацию инвестпроекта и 1 миллиард рублей — в 2016 году для погашения обязательств по кредиту Изоляционного трубного завода, входящего с ЗТЗ в одну группу компаний. Основные выплаты по первому кредиту приходятся на 2018 год. Второй кредит ЗТЗ должен вернуть в следующем году полностью.

Коммерческие поставки продукции ЗТЗ начал в 2016 году. Производственные мощности ЗТЗ рассчитаны на выпуск 500 тысяч тонн прямошовных сварных труб диаметром 530–1420 миллиметров, длиной до 12,2 м. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора.