Отраслевики выступили против запрета применять бывшие в употреблении трубы

Ассоциация предприятий по переработке бывших в употреблении труб (АППБУТ) выступила против запрета на применение бывших в употреблении труб в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и топливо-энергетическом комплексе (ТЭК), считая их полноценной альтернативой новой трубной продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в АППБУТ.

«Полный запрет на применение б/у труб совершенно недопустим, поскольку поставит отрасль переработки данного вида труб на грань выживания», — заявил руководитель АППБУТ Михаил Рейнов. Отметив при этом, что сегодня отрасль сбора, сортировки, переработки и продажи б/у труб представляет собой важный сектор экономики, предлагающий потребителю бюджетные решения и обеспечивающий несколько тысяч рабочих мест. «До настоящего момента отрасль динамично развивалась, чему способствовал стабильный спрос на данную продукцию в условиях экономического кризиса», — подчеркнул Рейнов. «На наш взгляд, наиболее рациональным решением может стать ограничение использования б/у труб только при строительстве новых магистральных трубопроводов. На остальных объектах ТЭК, а также в жилом строительстве и ЖКХ применение б/у труб необходимо сохранить», — считает Рейнов.

В АППБУТ также отметили, что в настоящее время усиливается тенденция снижения спроса на трубы в нефтегазовой сфере и ЖКХ. В сложившихся условиях запрет на применение бывшей в употреблении трубной продукции, считают в Ассоциации, может привести к закрытию компаний-участников рынка, снижению налоговых отчислений и другим негативным последствиям, которые коснутся не только небольших предприятий, но и крупных производителей.

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При этом в АППБУТ говорят о том, что ряд отраслевых компаний уже испытывают сложности. В качестве примера, в Ассоциации приводят ситуацию с «Изоляционным трубным заводом» (ИТЗ), в отношении которого был подан иск сразу от нескольких юридических лиц, из-за задержек с погашением долгов за поставленную в адрес предприятия продукцию. И это несмотря на то, что финансовое положение компании улучшилось после того, как в конце 2016 года задолженность ИТЗ по кредиту Сбербанка в размере около 1 млрд рублей была переведена на «Загорский трубный завод» (ЗТЗ), после чего кредитная нагрузка на сам ЗТЗ увеличилась до 5,1 миллиарда рублей. В результате, предприятие вынуждено погашать долг перед кредитной организацией в условиях резкого снижения спроса на трубы, а также ограниченного доступа к тендерам «Газпрома», контракт с которым позволил бы ЗТЗ увеличить загрузку производственных мощностей. Недавно полученная компанией аттестация позволяет заводу участвовать лишь в конкурсах на ремонтные работы газового монополиста.

В настоящее время в нормативно-правовую базу введены ограничения, которые предусматривают обязательный запрет применения бывших в употреблении труб для 60-70 процентов рынка.

АППБУТ является некоммерческой организацией, призванной отстаивать интересы участников рынка переработки бывших в употреблении и восстановленных труб.