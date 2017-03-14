В конце марта суд рассмотрит иск о банкротстве Изоляционного трубного завода

27 марта Десятый Арбитражный апелляционный суд рассмотрит иск ООО «Гранит» о признании банкротом Изоляционного трубного завода (ИТЗ), входящего в одну группу компаний с Загорским трубным заводом (ЗТЗ). Соответствующая информация размещена в Картотеке арбитражных дел.

Кроме «Гранита» истцами по иску против ИТЗ выступили и другие юридические лица, в числе которых ООО «Дау Изолан», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), ООО «ТД Полипластик» и ряд других компаний. В качестве основного аргумента истцы предъявляют факт неоплаты Изоляционным трубным заводом поставленной в его адрес продукции. В частности, в арбитражные суды поступило более десяти исков с просьбой взыскать с ИТЗ многомиллионные долги. Так, задолженность перед «Дау Изолан» составляет 157 миллионов рублей, ЧТПЗ — 68 миллионов рублей, «Газэнергострой» — 59 миллионов рублей, ТМК — 22,4 миллиона рублей, «Пентейр РУС» — 6,5 миллиона рублей.

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В конце 2016 года задолженность ИТЗ по кредиту Сбербанка в размере около 1 млрд рублей была переведена на ЗТЗ, в результате чего кредитная нагрузка ЗТЗ увеличилась до 5,1 млрд руб. Согласно кредитному соглашению (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), трубное предприятие в 2018 году должно будет погасить бывший кредит ИТЗ, ежемесячно выплачивая по 83 миллиона рублей. На 2018 год после реструктуризации перенесена и основная часть выплат ЗТЗ Сбербанку по кредиту в размере 4,1 миллиарда рублей.

Выполнение ЗТЗ обязательств перед Сбербанком выглядит проблематичным, учитывая негативные прогнозы для трубной отрасли на 2017 и последующие годы. В частности, в октябре 2016 года, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опубликовало доклад, в котором предупредило о высоких рисках сокращения заказов на трубы большого диаметра.

Кроме того, как следует из кредитного договора со Сбербанком, ЗТЗ обязан погасить кредит полностью при возникновении определенных условий. В частности, если поручителям Загорского трубного завода предъявлены иски об уплате денежной суммы, совокупный размер которых превышает 300 миллионов рублей. На данный момент Изоляционному трубного заводу, являющемуся поручителем ЗТЗ, предъявлены иски на общую сумму более 320 миллионов рублей.

В конце 2016 года в арбитражные суды Москвы и Московской области поступило несколько исков о признании ИТЗ несостоятельным. Суд мог признать ИТЗ банкротом еще в начале февраля 2017 года, когда рассматривался иск «Полипластика». Однако тогда изоляционное предприятие погасило перед этой компанией долг в размере 10,2 миллионов рублей.