Бизнес
 

АППБУТ выразила протест на решение суда по делу против блогера Неверова

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Василий Неверов
Василий Неверов

Ассоциация предприятий по переработке бывших в употреблении труб (АППБУТ) выразила протест на решение городского суда Анапы, отказавшегося удовлетворить исковые требования главы ассоциации Михаила Рейнова в деле против блогера Василия Неверова. Речь идет о защите чести и достоинства руководителя организации. Об этом говорится в тексте обращения АППБУТ, опубликованном на сайте организации.

«Нас возмущает позиция Анапского городского суда, который при всей очевидности намерений блогера облить Ассоциацию и меня лично грязью встает на сторону ответчика. При этом автор сего опуса не приводит никаких доказательств!» — приводятся в обращении слова Михаила Рейнова. «Свобода слова не должна трактоваться как возможность безнаказанно обвинять и оскорблять человека. Мы этого так не оставим и продолжим добиваться справедливого решения в высших инстанциях», — подчеркивает Рейнов.

В Ассоциации также обращают внимание на то, что суд не обязал блогера опровергнуть обвинения в адрес «Изоляционного трубного завода» (ИТЗ). «В частности, в публикации блогера говорится, что подмосковный завод — ООО ''Изоляционный трубный завод'' — пришел мошенникам на помощь и по их заказу выполнил восстановительные работы в отношении бывших в употреблении труб, которые впоследствии были поставлены заказчику», — отмечается в обращении.

По словам Рейнова, ИТЗ, вопрос о вступлении которого в АППБУТ планируется обсудить в ближайшее время, является флагманом отрасли по переработке бывших в употреблении труб. «Бездоказательные заявления блогера негативно влияют на деловую репутацию предприятия, и это особенно чувствительно для компании сейчас, когда она находится в затруднительном финансовом положении», — считает Рейнов.

В конце 2016 года Рейнов обратился в суд с иском, требуя опровержения высказываний, содержащихся в публикациях Неверова, размещенных в его блоге, как не соответствующих действительности. В частности, от 31 октября и 3 ноября 2016 года.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Рейнова, поскольку Неверов смог доказать причастность ИТЗ к мошеннической схеме и несоответствие качества продукции «Загорского трубного завода» (ЗТЗ), входящего в одну группу компаний с ИТЗ, требованиям Газпрома. Кроме того, судом была назначена экспертиза, в ходе которой специалисты НИТУ «МИСиС» пришли к выводу, что невозможно гарантировать стабильность качества труб при массовом выпуске продукции ЗТЗ.

В начале марта сообщалось о том, что Сбербанк открыл ЗТЗ кредитную линию в размере 1 миллиарда рублей, которые будут направлены на погашение задолженности Изоляционного трубного завода. По условиям кредитного договора, ЗТЗ должен погасить этот кредит в течение 2018 года полностью. В результате кредитная нагрузка на сам ЗТЗ увеличилась до 5,1 миллиарда рублей.

В марте также стало известно, что ЗТЗ не получил субсидии Минпромторга РФ в общей сумме 350 миллионов рублей на компенсацию процентов по кредиту из-за несоблюдения сроков реализации инвестиционного проекта по строительству производства по выпуску ТБД, а также нарушения пунктов договора о субсидировании.

Тем не менее, в конце марта «Газпром» аттестовал продукцию завода, но только для ремонтно-эксплуатационных нужд. При этом отраслевой ЦНИИчермет не рекомендовал применение труб ЗТЗ в магистральных трубопроводах «Газпрома».

Летом 2016 года, как писал «Коммерсантъ», Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о мошенничестве, от которого пострадали «Спецморнефтепорт Усть-Луга» и «Невская трубопроводная компания. Как удалось доказать следствию, в поселке Металлостроя под Петербургом и на ИТЗ в Подмосковье в 2010-2011 годах не только реставрировали старые трубы, но и наносили подложную маркировку «Челябинского трубопрокатного завода». По версии следствия, общий ущерб в рамках данного дела превысил 4,6 миллиарда рублей.

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