Бизнес
 

Суд рассмотрит новый иск о банкротстве Изоляционного трубного завода

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Арбитражный суд Московской области 18 апреля рассмотрит иск очередного кредитора о признании банкротом предприятия «Изоляционный трубный завод» (входит в группу «Загорского трубного завода»). Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что мировое соглашение, предложенное менеджментом ИТЗ, не было принято кредиторами — компанией «Дау Изолан» и «Челябинским трубопрокатным заводом» (ЧТПЗ).

Ранее менеджмент предприятия-должника направил кредиторам проекты мировых соглашений, принятие которых предполагало урегулирование дела вне процедуры банкротства. ИТЗ предложил полностью погасить задолженность перед всеми кредиторами в сумме более 220 миллионов рублей до 1 июля 2017 года.

По состоянию на 27 марта 2017 года кредиторы заявили о готовности принять данное соглашение, но позднее «Дау Изолан» изменило решение, ЧТПЗ также отказался подписать мировое соглашение.

По мнению гендиректора Изоляционного трубного завода Сергея Фролова, данный судебный иск не связан с желанием компаний, которые долгие годы были партнерами, с взысканием денежных средств. «До введения в эксплуатацию Загорского трубного завода мы сталкивались с сопоставимыми суммами задолженностей. Однако тогда о банкротстве предприятия в ультимативной форме наши партнеры не заявляли», — отметил он.

В марте апелляция рассматривала иск о банкротстве, поданный другим кредитором ИТЗ — компанией «Гранит». Кроме «Гранита» претензии в суде к предприятию предъявили «Дау Изолан», «Челябинский трубопрокатный завод», «ТД Полипластик» и ряд других компаний.

В конце 2016 года в арбитражные суды Москвы и Московской области поступило несколько исков о признании ИТЗ несостоятельным.

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