Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не стал объявлять об отставке после предъявленного ему ультиматума и заявил, что планирует председательствовать на конгрессе ЗАНУ-ПФ (Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт), передает Reuters.

При этом AFP со ссылкой на источник, близкий главе государства, сообщает в своем Twitter-аккаунте, что он согласился на этот шаг.

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Ранее правящая партия ЗАНУ-ПФ призвала 93-летнего Мугабе покинуть свой пост до 12:00 понедельника. В противном случае ему был обещан импичмент.

16 ноября стало известно, что Мугабе отказывается сложить с себя полномочия, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».

Мугабе бесменно руководит страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.