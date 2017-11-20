Красноярский край увеличит добычу нефти на 20 процентов

Красноярский край к 2020 году увеличит добычу нефти до 30 млн тонн в год — примерно на 20 процентов, сообщил член комитета по энергетике Государственной думы Виктор Зубарев, передает ТАСС.

«По прогнозам региональной власти, экспертов отрасли, уже в следующем году предполагается, что добыча вырастет до 26 миллионов тонн, а к 2020 году — до 29-30 миллионов тонн», — сказал он. Основной рост прогнозируется за счет месторождений юга Эвенкии.

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В целом в Восточной Сибири за 2017 год будет добыто около 42 миллионов тонн нефти и газового конденсата, рассказал Зубарев. По его словам, за последние 10 лет добыча нефти в Сибири и на Дальнем Востоке выросла в 4,5 раза — до 70 миллионов тонн — это 12% общероссийского показателя. По объемам добычи регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе.

«Будущее отрасли добычи углеводородов — за Арктической зоной Красноярского края: Таймыр, Туруханский район, шельфовая зона», — уточнил депутат.

В 2009 году «Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию в Красноярском крае Ванкорское нефтегазовое месторождение, напоминает агентство.