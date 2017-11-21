В сети поразились непосредственности российской баскетболистки

Нападающая сборной России по баскетболу Ксения Тихоненко дала яркое интервью после отборочного матча чемпионата Европы-2019 с Литвой. Видео было опубликовано на YouTube-канале Российской федерации баскетбола (РФБ).

24-летняя баскетболистка призналась, что не поняла слов главного тренера Олафа Ланге во время тайм-аута, рассказала командную шутку, а также опровергла слухи о том, что является любительницей вечеринок. Пользователи сети назвали Тихоненко «Мисс непосредственность» и оставили множество других лестных отзывов.

Российская сборная обыграла команду Литвы в Москве со счетом 64:62.