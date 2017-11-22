Песков отказался поверхностно оценивать ситуацию в Луганске

В Кремле воздержатся от комментариев относительно ситуации в Луганске до появления более детальной информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 22 ноября.

«Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь. По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Москва следит за развитием ситуации в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее в среду начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов опроверг опубликованную в ряде СМИ информацию о том, что Кремль якобы встал на сторону отправленного в отставку министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета в его конфликте с главой республики Игорем Плотницким.

21 ноября неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили центр Луганска. Силовики заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Вооруженные люди проигнорировали приказ Плотницкого покинуть центр города. Он связал произошедшее с его постановлением об увольнении Игоря Корнета.

В луганских сообществах в соцсетях также предположили, что акция может быть инициирована руководством МВД ЛНР.