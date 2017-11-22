В Кремле опровергли информацию о поддержке главы МВД ЛНР

Информация о якобы поддержке Москвой отправленного в отставку бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета не соответствует действительности, заявил начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов. Его слова приводит ТАСС в среду, 22 ноября.

«Это сообщение неизвестно на чем основано. (...) События в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска в Кремль не обращался», — сказал он.

Ранее в среду в ряде СМИ появились сообщения о том, что Кремль встал на сторону главы МВД в его конфликте с главой республики Игорем Плотницким. Соответствующие данные якобы поступили от окружения помощника главы государства Владислава Суркова.

21 ноября неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили центр Луганска. Днем ранее Плотницкий отправил Игоря Корнета в отставку. Как отмечалось в заявлении главы ЛНР, события 21 ноября — «продолжение вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел».

В свою очередь, Корнет связал захват Луганска с разоблачением в республике проукраинского заговора. По его словам, члены преступной группировки пытались опорочить министерство внутренних дел.

В сентябре 2016-го Плотницкий сообщил о пресечении попытки госпереворота в ЛНР. Бывший премьер-министр республики Геннадий Цыпкалов покончил с собой после задержания по этому делу.