Кремль отреагировал на задержание сенатора Керимова

Москва по линии МИД ведет активную работу по вопросу задержания в Ницце сенатора Сулеймана Керимова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 22 ноября.

«Разумеется, сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, являются залогом того, что, конечно, мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что особое значение в этой ситуации имеет то обстоятельство, что задержанный сенатор — обладатель дипломатического паспорта.

О задержании Керимова стало известно 21 ноября. По сведениям Reuters, его подозревают в уклонении от уплаты налогов. В свою очередь, Bloomberg утверждает, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

В российском МИД «Интерфаксу» сообщили, что французское внешнеполитическое ведомство и посольство Франции в Москве проинформированы о том, что Керимов как официальное должностное лицо «обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».

Сулейман Керимов представляет в верхней палате российского парламента Дагестан. Долгое время занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.



