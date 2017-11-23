В Ленобласти осудили водителя за наезд на ребенка в воспитательных целях

Водитель Владимир Бельский, который в Приозерске Ленинградской области наехал на ребенка, чтобы проучить его за стрельбу по машинам из игрушечного автомата, получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Об этом в четверг, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Приговором суда Бельскому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, а также удовлетворен гражданский иск потерпевших в размере 150 тысяч рублей», — сказала Петренко.

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Бельского признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия») и статьей 116 УК РФ («Побои»), уточнила представитель СКР.

9 марта в городе Приозерске Ленинградской области двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Управлявший внедорожником местный житель Бельский, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из детей, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Затем поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда сотрудников полиции. О произошедшем стало известно после появления в сети записей с камер наружного наблюдения. Предприниматель был объявлен в розыск и задержан накануне по пути в Москву, куда направлялся для участия в одном из ток-шоу.