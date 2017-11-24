Аксенов назначил главного архитектора Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил главным архитектором республики Ирину Соловьеву, победившую в отборочном конкурсе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ирина Валентиновна с материковой части России принята с трехмесячным испытательным сроком», — сказал Аксенов.

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По его словам, участок работы у нового архитектора непростой. «Среди основных задач нового главного архитектора — ликвидация и предотвращение незаконной застройки, формирование системной и эффективной градостроительной политики, сохранение исторического облика крымских городов. Подождем результатов работы, потом будем оценивать», — отметил глава республики.

Глава Крыма в конце 2016 года освободил от работы главного архитектора республики Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева, напоминает РИА Новости. В начале июля 2017 года Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов, комментируя отставку, заявил, что Царевой не хватило скорости принятия решений и знания специфики региона.