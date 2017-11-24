Качиньский счел котов важнее судебной реформы и прогневал поляков

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский принес книгу о кошках на заседание нижней палаты парламента (сейм). На чтение политиком «Атласа котов» во время прений по реформе судебной системы обратили внимание пользователи Twitter, видео также появилось на YouTube.

Поведение Качиньского разгневало юзеров. По их мнению, его действия прекрасно демонстрируют, что он «давно похоронил демократию в кошачьем лотке». Пользователи также сочли, что политик должен быть наказан за оскорбление соотечественников и коллег. Они отметили, что лидер «Права и справедливости» явно расслаблен, несмотря на серьезную повестку.

Некоторые юзеры назвали политика хорошим тактиком. Они предположили, что он специально принес книгу о котиках на заседание: СМИ отвлеклись на «Атлас» и забыли о серьезном обсуждении.

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Один из микроблогеров указал, что Качиньский сделал правильный выбор, ведь «кошки умнее». Другого же удивил уровень развития политика «как у двухлетнего ребенка», который «также любит книги с большим количеством картинок».

Как отмечает Associated Press, 68-летний Качиньский известен своей любовью к котам. У него есть собственные домашние животные, при этом он помогал и бездомным.