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Король Бельгии вспомнил ночевку на полу в киевской квартире

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Король Бельгии Филипп
Король Бельгии Филипп

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с королем Бельгии Филиппом рассказал, что монарх тайно посещал Киев в 1990 году. Об этом он рассказал журналистам по итогам переговоров, передает «Европейская правда».

«Его величество рассказал о том, как он посещал революцию на граните. О том, как спал на полу в обычной киевской квартире», — заявил Порошенко. Он добавил, что после этого Филипп «почувствовал очень теплое отношение к Украине».

24 октября Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем. Таким образом он раскритиковал скептиков, не верящих в успехи страны. «Есть "зрадофилы" (любители измены — «прим. «Ленты.ру»»). Как говорит украинская пословица, которым и "тризуб" над Кремлем поставь — они скажут, что криво стоит», — сказал глава государства.

21 ноября, в четвертую годовщину Евромайдана Порошенко заявил о блуждании украинцев по закоулкам «русского мира». По его словам, страна до сих пор не вышла из зоны турбулентности, однако «Украина стоит на правильном пути, куда ее вывели миллионы участников Революции достоинства».

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