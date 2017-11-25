Киев передал США список необходимого вооружения

Украина согласовала списки вооружений по поставкам из США и ожидает соответствующего политического решения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью изданию «Тиждень.ua».

«С нашей стороны все списки поданы, все согласовано. Ждем только политического решения. Предоставление вооружения станет четким сигналом для всех стран, в том числе членов НАТО, что на Украину можно делать такие поставки», — сказал Муженко.

По его словам, украинская сторона желает получить от США системы противовоздушной обороны, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Украина нуждается в нелетальной технике, например, бронированных медицинских автомобилях, первая партия которых уже прибыла в страну. В списке требуемых вооружений имеются противотанковые средства, хотя оборонная промышленность Украины способна обеспечить войска вооружением типа «Стугны» или «Корсара».

Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы получат отремонтированные танки типа Т-80, которые ранее хранились на Харьковском бронетанковом заводе, а в прошлом веке находились в составе Группы советских войск в Германии.