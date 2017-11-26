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Перебитая коллегой Бузова в слезах покинула шоу «Бабий бунт»

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Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова устроила скандал во время съемок первых выпусков ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале. Как сообщает телеграм-канал Super, ведущей не понравилось, что коллеги Юлия Барановская и Софико Шеварднадзе несколько раз перебили ее в студии, не дав высказаться.

«Вы чего меня перебиваете все время? Нет, девочки, мы либо работаем вместе, либо *** [совсем] мне это не надо. Понятно?», — заявила Бузова.

После этого звезда «Дома-2» в слезах покинула студию со словами: «Работайте втроем, рейтингов у вас не будет никаких!» Соведущие пытались вернуть скандалистку на рабочее место, намекнув, что профессионалы так не поступают. Но их попытки оказались безрезультатны.

Премьера ток-шоу Бабий бунт назначена на 27 ноября. По задумке автора программа, пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь должны сидеть за одним столом и обсуждать актуальные новости, делиться мыслями по поводу политической повестки и комментировать громкие скандалы шоу-бизнеса. Помимо Бузовой, Барановской и Шеварднадзе, в проекте задействованы актриса Татьяна Васильева и радио- и телеведущая Елена Абитаева.

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