Бузовой позволили устроить бабий бунт на Первом

Первый канал анонсировал выпуск ток-шоу «Бабий бунт», ведущими которого станут актриса Татьяна Васильева, ведущая Юлия Барановская и Ольга Бузова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Кроме того, передачу будут вести Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.

«Ежедневное информационное ток-шоу "Бабий бунт" — это женский взгляд на все, что происходит в мире. Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное», — рассказали в пресс-службе Первого.

Премьера назначена на 27 ноября. Ведущие будут обсуждать актуальные новости, делиться своими мыслями по поводу политической повестки и комментировать громкие скандалы шоу-бизнеса. К ним будут присоединяться гости программы.

В начале сентября СМИ сообщили о том, что ведущая «Дома-2» Ольга Бузова может быть задействована в создании одной из программ на Первом канале. Тогда в пресс-службе говорили, что пилотный проект с ней действительно снимали, однако он не должен был пойти в эфир.