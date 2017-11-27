Мэйуэзер захотел вернуться на ринг и возобновил тренировки

Американский боксер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер намерен вернуться на ринг, чтобы провести еще один бой. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, Мэйуэзер неоднократно беседовал со своими доверенными лицами о возвращении на ринг ради проведения 51-го поединка. Однако спортсмен считает, что пока преждевременно официально объявлять о поиске соперника.

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40-летний боксер заявил, что находится в отличной физической форме и тренируется с полной нагрузкой в одном из спортивных залов Лас-Вегаса.

В сентябре 2015 года спортсмен уже завершал профессиональную карьеру, однако объявил о ее возобновлении ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Бой по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе 27 августа 2017 года. Победа над ирландцем стала для Мэйуэзера 50-ой победой при отсутствии поражений, 27 боев американца завершились досрочно.