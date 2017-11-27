В Москве разработали суперъяхту на подводных крыльях

Московское дизайн-бюро Skripnik Design разработало концепцию 37-метровой суперъяхты на подводных крыльях. Об этом сообщает Super Yacht Times.

Проект получил название Rocket. Судно рассчитано на максимальную скорость в диапазоне 50-60 узлов (92,6-111 километров в час). На флайбридже (мостике) предусмотрена опускающаяся стеклянная крыша, позволяющая улучшить аэродинамические показатели яхты. Кормовая площадка для купания во время движения втягивается в корпус.

Технические подробности проекта пока не уточняются. Имеются ли потенциальные заказчики, также неизвестно.

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Судно на подводных крыльях — тип скоростного судна с динамическим принципом поддержания, у которого под корпусом расположены подводные крылья. Первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях было построено в 1952 году швейцарской фирмой Supramar. Оно совершало рейсы по озеру Лаго-Мажоре между Локарно (Швейцария) и Стресой (Италия). С 1957 года эксплуатация судов на подводных крыльях была начата в Советском Союзе.

Skripnik Design — московское бюро яхтенного дизайна, основанное дизайнером Юрием Скрипником.