Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США

Сотрудники Adobe Analytics выявили, что самым популярным товаром в «Черную пятницу» на сайте ретейлера Target в США оказался большой плюшевый медведь. Об этом сообщило издание Silive.

Отмечается, что целый день игрушка продавалась в количестве 600 штук за минуту. Также в список самых востребованных покупок попал 55-дюймовый телевизор марки Westinghouse, игра Hexbug Battlebots Arena, настольные игры и игровые приставки.

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Самыми популярными товарами становились детские игрушки.

Ранее 28 ноября сообщалось, что сервис «Яндекс.Маркет» рассказал о самых популярных покупках в «Черную пятницу». Первое место по числу продаж занял фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2. На втором месте расположился интерактивный планшет Mobiloo, замыкает тройку электрический лобзик Bort BPS-650-Q.

«Черная пятница» — ежегодный день глобальных распродаж в США и некоторых других странах, следующий за американским Днем благодарения. В России «Черную пятницу» проводят с 2013 года, в этом году днями распродаж стала пятница 24 ноября и выходные 25-26 ноября.