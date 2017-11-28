Депутат Рады потребовал травить жителей Донбасса дихлофосом

Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский назвал жителей Донбасса тараканами, которые заслуживают не отдельного статуса, а дихлофоса. Его слова во вторник, 28 ноября, цитирует киевский портал «Обозреватель».

«Мне все равно, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже когда миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос, много дихлофоса. Ну и пара тысяч "Джавелинов" [противотанковых ракетных комплексов], конечно», — заявил Рыбчинский.

Он добавил, что пророссийские жители Донбасса тормозят движение Украины в европейские институты и существенно влияют на политическую ситуацию в стране.

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2 октября депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что введение миротворцев в регион позволит Киеву произвести там зачистку. Он отметил, что Киеву выгодно введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по его словам, Служба безопасности Украины может начать преследовать сторонников ополчения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

Дихлофос — химический препарат для уничтожения насекомых в быту, относительно безопасен для человека.