В Киеве перечислили готовые к воссоединению с Россией украинские регионы

Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам беженцев украинского правительства Георгий Тука, передает агентство «Укринформ».

«Я считаю, что это (предложение отдать России Донбасс — прим. «Ленты.ру») абсолютно неприемлемо и, с моей точки зрения, вообще опасно. Потому что есть такое понятие, как вектор силы. Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то как только будет снижение напряжения на той территории, то совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится. Этот вектор силы будет направлен в другое направление нашей Родины», — заявил Тука.

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В июне глава фракции партии «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что Украина может прекратить существование до 2019 года, если в стране не будут проведены досрочные парламентские и президентские выборы. Она добавила, что причинами развала могут стать «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли.

В том же месяце социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. При этом 65 процентов опрошенных главными причинами этого назвали непрофессионализм и коррупцию в действующей власти.