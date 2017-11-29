Туристам пообещали проблемы с вылетом из Тель-Авива

Управление гражданской авиации Израиля предупредило о проведении забастовки в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив). Авиасообщение будет приостановлено с 17:00 1 декабря до 18:00 2 декабря. Об этом сообщает Times Of Israel.

По сообщению Министерства транспорта, всего будет отменено 160 полетов. Изменения в расписании коснутся не менее 28 тысяч пассажиров. Более подробная информация уже направлена представителям авиакомпаний, рейсы которых запланированы на эти дни.

Ежедневно аэропорт Бен-Гурион обслуживает около 20 рейсов из России и обратно.

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Пассажиров просят уточнять данные по своим полетам у перевозчиков. Также управление гражданской авиации Израиля создало рабочую группу для взаимодействия с пассажирами и авиакомпаниями.

Отмечается, что в забастовке примут участие все сотрудники аэропорта, поводом стало недовольство ходом проведения муниципальных выборов.

Ранее 16 октября работники грузовой службы аэропорта Бен-Гурион бастовали в связи с массовым сокращением штата, что привело к массовым задержкам при разгрузках рейсов.