Попавший в плен боец ВСУ рассказал подробности боя с батальоном «Призрак»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) намеревались захватить поселок Фрунзе. Об этом сообщил попавший к ополченцам в плен младший сержант ВСУ Роман Фурсов. Видео допроса на YouTube опубликовала пресс-служба народной милиции ЛНР.

По словам Фурсова, первый удар украинские силовики должны были нанести по позиции ополченцев на трассе «Бахмутка» (неофициальное местное название трассы Луганск — Лисичанск). «Командир третьей роты 16-го батальона сказал, что там слабое охранение. "Сепары" дежурят по два человека, а остальные — не будь какие вояки, и мы сможем захватить ее без всяких усилий», — рассказал младший сержант.

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Он добавил, что после захвата этих позиций бойцы ВСУ должны были выставить вооружение: ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет) и СПГ (станковый противотанковый гранатомет) для дальнейшего продвижения на поселок Фрунзе.

27 ноября было опубликовано видео пленения Романа Фурсова. В ходе боя он получил рваную рану уха, осколочное ранение головы и травму руки. Ополченцы вытащили его из траншеи и передали медикам.

24 ноября командир батальона «Призрак» вооруженных сил ЛНР Алексей Марков заявил об уничтожении в районе «Бахмутки» диверсионной группы ВСУ. По его словам, солдаты армии Украины выскочили на два пулемета ополченцев, и «их конец был немного предсказуем».