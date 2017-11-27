Пленение бойца ВСУ под Светлодарском сняли на видео

Видео: News-Front / YouTube

Телеканал NewsFront опубликовал видео пленения военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Светлодарском. Ролик доступен на YouTube.

Военнослужащий Роман Фурцев в ходе боевого столкновения получил рваную рану уха, осколочное ранение головы и травму руки. Ополченцы вытащили его из траншеи и передали медикам. Интересно, что на вопросы Фурцев отвечал на русском языке.

В пресс-службе 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ подтвердили, что один боец подразделения был взят в плен.

24 ноября командир батальона «Призрак» вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Марков заявил об уничтожении в районе города Светлодарск диверсионной группы ВСУ. По его словам, солдаты армии Украины попали на два пулемета ополченцев.