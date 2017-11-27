Волонтер Юрий Мысягин, которого обвинили в срыве масштабной наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказал, что захват сел Травневое и Гладосово под Светлодарском длился около семи часов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Мысягина, захватить села ВСУ планировали еще 21 ноября. «Подразделения были на боевых позициях (на улице) и готовы, ждали приказа о начале, но резко поменялась погода. Пошел сильный мокрый снег, и основную группу, которая должна была участвовать в операции, пришлось срочно менять. От долгого ожидания команды о начале операции люди сильно промокли, замерзли и продрогли, их пришлось срочно менять на военнослужащих других подразделений. Погода поменялась, снег закончился, и опустился туман, который сыграл нам на руку», — отметил волонтер.

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25 ноября в штабе 54-й бригады ВСУ сообщили, что украинская армия планировала в Донбассе масштабную наступательную операцию, но она была сорвана из-за излишней болтливости добровольного помощника. Один из командиров бригады сказал, что силовики планировали выйти на окраину Горловки, удерживаемой ополченцами.

22 ноября Мысягин рассказал о переходе украинской армии в наступление в районе города Светлодарска. По его словам, ВСУ захватили несколько поселков и стратегических высот.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.