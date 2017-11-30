Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили Путина помочь

Скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, отстраненные от международных соревнований, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «разобраться» с ситуацией. Открытое письмо Никитина разместила в своем Instagram.

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«Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Нас несправедливо лишили этого… Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях», — пишет спортсменка.

Ранее в ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России 10 медалей сочинской Олимпиады. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что допинговые скандалы, которые создаются вокруг российских спортсменов, «имеют целью продолжение и поддержание антироссийской кампании».