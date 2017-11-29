Песков назвал отстранение олимпийцев попыткой раскрутить антироссийский маховик

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал пожизненное отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Допинговые скандалы, которые создаются вокруг российских спортсменов, имеют целью продолжение и поддержание антироссийской кампании», — заявил он.

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По словам Пескова, в России нет государственной поддержки применения допинга, а российские власти сотрудничают с международными спортивными организациями в этой сфере. «Несмотря на такую открытость российской стороны, есть сторонники нагнетания ситуации и ее использования для дальнейшего раскручивания антироссийского маховика», — добавил представитель Кремля.

Ранее в ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России 10 медалей сочинской Олимпиады. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте. В активе россиян осталось девять золотых медалей.