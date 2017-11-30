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Двух овчарок расстреляли из ружья на глазах у хозяйки в Подмосковье

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В Подмосковье на глазах у хозяйки из охотничьего ружья убили двух овчарок. Об этом сообщила «Ленте.ру» глава общественной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина в четверг, 30 ноября.

Владелица собак написала заявление в полицию. На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел накануне возле деревни Мишуково Ногинского района. Как рассказала хозяйка погибших животных, незнакомый пожилой мужчина стрелял в упор и объяснил, что не заметил сопровождавшего овчарок человека. «Скажите спасибо, что вас не застрелил», — добавил он на ее вопрос о том, зачем было стрелять на поражение.

При этом стрелок сам прогуливался с женщиной и двумя собаками.

22 ноября сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание за такое преступление предлагается увеличить с одного до трех лет лишения свободы.

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