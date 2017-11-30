Власти Крыма обещали зачистить побережье от самостроев

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что возведенные в прибрежной полосе незаконные постройки должны быть снесены до конца года. Его цитирует портал «Новости Крыма».

«Все знают, что невыполнение решения — это отставка должностных лиц. Все предупреждены об ответственности. Кононов Сергей Борисович (министр строительства и архитектуры Крыма — прим. «Ленты.ру») персонально отвечает за подготовку материалов и физический снос этих объектов», — сказал Аксенов.

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В апреле в Севастополе суд постановил снести самовольные постройки у моря, удовлетворив соответствующий иск городской прокуратуры. «На "Матросском пляже" в поселке Кача в районе улицы Авиаторов менее чем в 10 метрах от уреза воды на протяжении 250 метров вдоль берега самовольно возведены шестиэтажные капитальные строения с комнатами для отдыха. При этом строительство осуществлялось самовольно», — отметили в надзорном ведомстве.

В марте правительство Севастополя утвердило порядок принятия решений о сносе самовольных капитальных построек без решения суда. В феврале совет министров Крыма выделил миллиард рублей на снос в 2017 году более девяти тысяч незаконных построек.