Суд в Севастополе постановил снести самострой у моря

В Севастополе суд постановил снести самовольные постройки у моря, удовлетворив соответствующий иск городской прокуратуры. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На "Матросском пляже" в поселке Кача в районе улицы Авиаторов менее чем в 10 метрах от уреза воды на протяжении 250 метров вдоль берега самовольно возведены шестиэтажные капитальные строения с комнатами для отдыха. При этом строительство осуществлялось самовольно», — отмечается в пресс-релизе.

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Также в надзорном ведомстве подчеркнули, что участок, на котором расположены сооружения, «используется физическими лицами без правоустанавливающих документов». Кроме того, самовольное строительство препятствует доступу к воде.

В прокуратуре подчеркнули, что решение суда вступило в законную силу.

В марте правительство Севастополя утвердило порядок принятия решений о сносе самовольных капитальных построек без решения суда. В феврале совет министров Крыма выделил миллиард рублей на снос в 2017 году более девяти тысяч незаконных построек.