США призвали все страны порвать с КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила всем странам «порвать любые отношения с КНДР». Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Всемирной организации, передает Reuters.

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Дипломат пояснила, что ее предложение, в частности, касается торговых отношений, а также рабочей силы, которую предлагает Пхеньян. Кроме того, США считают необходимым отнять у КНДР права и привилегии в ООН, включая право голоса.

В свою очерель российский постпред Василий Небензя призвал КНДР, США и Южную Корею отказаться от провокаций. По его словам, Москва просит Пхеньян прекратить ракетные и ядерные испытания, а Вашингтону и Сеулу следует отказаться от запланированных на декабрь военных учений, способных накалить и так взрывоопасную обстановку. При этом, заявил российский дипломат, Москва не приемлет претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы.

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано после очередного запуска в КНДР баллистической ракеты, первого с 15 сентября.

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. В частности, были введены ограничения на поставки в Северную Корею нефтепродуктов.