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Избитый футболист «Зенита» раскрыл подробности инцидента

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Денис Терентьев
Денис Терентьев

Избитый защитник петербургского «Зенита» Денис Терентьев рассказал подробности произошедшего. Запись 25-летний игрок сделал на своей странице в Instagram. Позже сообщение было удалено.

«Вчера, возвращаясь с автограф-сессии в Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом "Мерседесе". Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала, что ей делать…», — написал Терентьев.

По его словам, после этого к его машине сзади подошел какой-то мужчина. «Я открыл окно. Он говорит: "Сдай назад", я в ответ: "Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать". На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала», — рассказал он.

О том, что Терентьев был избит, стало известно утром 30 ноября. Предположительно поводом для конфликта стало место на парковке: Терентьев на своем автомобиле не поделил территорию с другим водителем, которому «на помощь» пришел его пассажир. В «Зените» сообщили, что игрок доставлен в больницу с переломом носа.

В текущем сезоне Терентьев провел четыре матча за «Зенит» в Российской футбольной премьер-лиге, в которых получил одну желтую карточку.

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