Россия вошла в десятку стран с наибольшей вероятностью терактов

Россия вошла в десятку стран мира, наиболее подверженных возможным атакам террористов. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин на IV Юридическом форуме стран БРИКС, передает «Интерфакс».

«В мире Россия занимает девятое место с точки зрения глобальных террористических угроз, Индия — четвертое. КНР больше повезло, она занимает 23-е место», — сообщил Степашин.

Он добавил, что широкое распространение получает так называемый кибертерроризм, ущерб от которого ежегодно измеряется миллиардами долларов. По его словам, из-за подобных атак Россия теряет два миллиарда долларов каждый год. В связи с этим он выступил за создание единого реестра лиц, представляющих угрозу IT-терроризма.

Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил о том, что киберпреступность в России выросла в шесть раз с 2013 по 2016 год. Он отметил, что в прошлом году противоправных деяний, совершаемых с использованием современных информационных технологий, было 66 тысяч, а в первом полугодии 2017 года рост составил 30 процентов.

В конце ноября замминистра финансов Росиии Леонид Горнин доложил, что в ближайшие три года расходы российского бюджета на оборону составят 6,8 триллиона рублей.