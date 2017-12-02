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В Польше рассказали об украинских рабах-гастарбайтерах

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Польские издания сообщили подробности работы и условий содержания в стране украинских гастарбайтеров. Подборку публикаций разместил киевский портал «Страна.ua».

Отмечается, что на заработки в Польшу отправляются сотни тысяч украинцев, поскольку зарплата там в три-пять раз выше. Однако часто ожидания приезжих не оправдываются: у гастарбайтеров отбирают паспорта, «кидают» их на деньги, ограничивают свободу передвижения. По данным СМИ, с проблемами в стране сталкиваются 60 процентов всех мигрантов.

Как рассказала польским журналистам девушка Оксана, она должна была работать на предприятии по производству продуктов питания, где ей обещали тысячу долларов в месяц. «Оставили только мою одежду. Телефон забрали, чтобы никому не звонила. Работать пришлось нон-стоп. Оставалось надеяться, что если буду послушна, то, может быть, мне что-то заплатят», — отметила она.

Девушка добавила, что на работу ее будили пинками. «В четыре утра меня будил пан ногой в спину со словами: "Вставай, не прикидывайся". Пинал, как животное, а не человека», — заявила Оксана.

Семейная пара из Львова, Олег и Светлана, рассказала, что в Польше их разместили в трудовом лагере. «В некоторых комнатах жило по 16 человек. Люди спали даже в коридоре. Везде кишело блохами и клопами, а единственный душ был в подвале. Забирали паспорта», — пояснили они.

Девушка Ирина сообщила, что работать в аналогичном лагере в Польше заставляли даже больных. «Хозяин, пан Мирек, кричал на нас, называл украинским быдлом, люди его очень боялись», — сказала она.

В феврале министр финансов Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава приняла 1,3 миллиона украинских мигрантов.

По данным киевского отделения кадрового портала HeadHunter, 20 процентов украинцев решительно настроены покинуть страну.

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