Названы страны с самой дешевой ипотекой

Япония оказалась страной с самым низким средним процентом по ипотеке. Такие расчеты провели эксперты «Вести Финанс».

Ставка в Японии составила 1,21 процента. При этом издание отметило, что стоимость квадратного метра в стране, особенно в столице и окрестностях, является одной из самых высоких в мире.

В тройку вошли также Швейцария и Финляндия, где ставки соответствуют 1,42 и 1,53 процента. Замкнула десятку Дания (2,1 процента).

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По данным ЦБ России, за семь месяцев 2017 года российские банки выдали 507,9 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 927,7 миллиарда рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. В целом ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала года на 5,3 процента (до 4,7 триллиона рублей).

В сентябре президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов 2017 год будет лучшим за всю историю России.

О взрывном росте рынка жилищного кредитования заявлял глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, к концу нынешнего года средняя ставка по ипотеке снизится до уровня менее 10 процентов годовых.