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Названы любимые обувные бренды россиян

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Самой популярной маркой обуви в России стал бренд Nike. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Любимые бренды россиян» компании Online Market Intelligence (OMI), опубликованные в понедельник, 4 декабря.

За лидера рейтинга проголосовали 20,3 процента респондентов. Свое место впервые за шесть лет ему уступила компания Ecco. Ее выбирает 17,9 процента опрошенных. Тройку самых популярных обувных брендов замыкает adidas (14,5 процента).

Четвертую позицию, как и последние три года, занимает бренд Salamander (11,2 процента). Впервые в рейтинг попали товары Zenden, которые заняли седьмую строку (6,7 процента голосов), а также Kari — марка экономкласса, попавшая на десятое место с 3,9 процента голосов.

На пятом месте разместился бренд Rieker (8,9 процента), на шестом — Ralf Ringer (7,7 процента), на восьмом — Reebok (4,9 процента), на девятом — Carlo Pazolini (4,1 процента).

23 ноября сообщалось, что самой популярной маркой одежды среди россиян стал O'stin.

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